勤誠、聖暉 權證押逾五個月

全球AI算力競賽進入2.0時代，帶動伺服器機殼與高階潔淨室工程需求噴發。伺服器機殼領導大廠勤誠（8210）、無塵室工程龍頭聖暉*（5536）在AI伺服器改代與半導體全球擴產潮下，2026年營運展望極具成長潛力。

勤誠在2026年展現強勁的領先地位，受惠於輝達HGX與GB系列產品持續放量，加上超大規模雲端服務商（CSP）對客製化ASIC伺服器需求大增，法人預估勤誠2026年每股純益（EPS）有望挑戰45元以上新高；隨著伺服器散熱與結構設計日益複雜，單價較高的機櫃（Rack）產品占比提升，進一步優化其獲利結構。

法人指出，勤誠在下一代Vera Rubin平台的超前布局，確保了其未來兩年的訂單能見度，帶動昨（23）日股價盤中強勢上揚至1,145元，吸引大波段買盤進駐，目標價已獲外資上修至1,200元以上。

聖暉*方面，受惠於半導體晶圓廠與電子大廠在東南亞及台灣的擴產計畫進入高峰，聖暉*在2026年的營運迎來「大豐收」。法人預估，聖暉*今年營收有望上看540億元，EPS更具備挑戰50元以上的實力。

憑藉多元化產業布局與高毛利的維修保養業務，聖暉*營運表現相對抗波動。隨著主要客戶在先進製程與先進封裝設備的進駐，在手訂單水位持續創高，成為長線投資人眼中的績優股。

權證發行商建議，看好勤誠、聖暉*後市表現的投資人，可挑選價內外10％內、剩餘天數150天以上的認購權證參與行情。