期貨商論壇／標普500期 可留意

在美伊停火消息反覆影響下，美股呈現震盪走勢，但隨著美國總統川普宣布延長停火期限、地緣政治風險下降，帶動美股反彈收斂前兩日的跌幅，可留意S&P 500指數期貨伺機操作。

近期因中東衝突，美股走勢與原油價格呈現高度負相關，衝突加劇帶動油價上漲，高油價推升企業成本與消費者物價，引發市場對通膨升溫的疑慮，使聯準會降息預期再度延後，拖累美股指數走弱。

目前雖然停火延長，但油價仍維持相對高檔，美伊兩方仍於荷姆茲海峽彼此角力，整體局勢尚未真正穩定，能源供應的不確定性依然存在，成為美股指數持續上漲的隱憂。所幸目前已有10%的S&P 500成分股公布第1季財報，其中88%的公司每股盈餘超過分析師預期，84%的成分股公司營收超出預期。

整體美股指數仍有企業財報基本面支撐，短線震盪整理，但仍維持多方架構。Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜、蘋果等重量級財報將陸續亮相，AI相關業務的成長將會影響美股指數期貨波動。（台新期貨提供）

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