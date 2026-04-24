期貨商論壇／台指期 靈活布局

台指期近期走勢明顯受國際政經與產業趨勢交錯影響，然台指期仍處多頭架構，但在利多與風險交錯影響下，後續走勢以高檔震盪為主，投資人宜謹慎因應，靈活調整策略。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普宣布延長與伊朗之間的停火時間，有助提振全球金融市場風險偏好，資金回流股市，特別是成長性與能見度較高的科技族群。此一氛圍也間接對台指期形成支撐，強化市場對短期系統性風險可控的看法。

其次，科技產業仍是本波行情的核心驅動力。美國科技巨頭持續加大在人工智慧與雲端運算領域的投資布局，雲端服務商陸續揭示自研晶片與算力升級方向，市場普遍認為相關技術將成為未來數年主要成長引擎。此趨勢也同步帶動亞洲供應鏈展望，其中台灣在先進製程、封裝測試與高階電子零組件方面具備關鍵地位，成為資金配置重心。

半導體相關族群不僅受惠人工智慧需求擴張，部分成熟製程與類比元件需求亦逐步改善。（富邦期貨提供）

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