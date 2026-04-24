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台指期 高檔震盪偏多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（23）日走勢大震盪，集中市場加權指數終場跌164點，收37,714點；台指期則跌341點至37,875點，正價差約達160點。期貨分析師提醒，台指期有望維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大。

台指期昨日劇烈震盪，受美股四大指數走揚激勵，早盤一度上攻突破39,000點整數關卡，惟高檔獲利了結賣壓出籠，盤中翻黑下跌逾800點。

所幸權值股台積電（2330）撐盤力道強勁，帶動跌幅收斂，終場下跌341點，收黑K並帶有上下影線。觀察技術面，指數已出現高檔爆量黑K，短線進入震盪整理階段，後續若能穩守各天期均線之上，仍有機會再度挑戰新高。

籌碼面部分，三大法人的台指期淨空單增加633口至5,836口，其中外資淨空單增加1,472口至44,027口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加869口至336口。

選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在26,900點；4月W5買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在36,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.4下降至1.11。VIX指數上升3.29至32.81。外資台指期買權淨金額2.29億元；賣權淨金額0.25億元。

綜合元富、永豐期貨看法，美國總統川普延長跟伊朗的停火協議、加上企業財報穩健增添市場樂觀氛圍。昨日下殺並沒有任何對應的基本面利空，不論是半導體產業、AI需求或企業獲利預期都沒有出現轉折，並未出現結構性破壞。

從結構來看，台積電並沒有出現趨勢性轉弱，反而是在資金踩踏中被動回檔，顯示核心資產地位依舊穩固，這種盤勢的目的往往就是讓市場對原本正確的方向產生懷疑，進而完成籌碼交換，只要後續權值股能重新穩住、外資回補，昨日劇烈震盪很可能會被快速消化甚至轉化為下一波上攻燃料，因此維持原先核心4萬點觀點不變。

台積電 台指期 美股

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