油價、美股電子盤雙漲 台指期夜盤上半場卻軟腳

台指期夜盤22日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以38,231點、上漲15點開出後，雖上衝至38,268點、上漲52點，但在國際油價也同步上漲，中東局勢發展不明中，隨即反向下殺至38,023點、下跌193點，而截至晚間約21點，指數約38,167點、下跌49點。

22日美股電子盤焦點，首先在中東情勢方面，據外電報導，伊朗炮艇在荷莫茲海峽向兩艘船隻開火，顯示仍多掌控此關鍵能源通道中，指標的WTI原油站上90美元大關，而布蘭特原油則逼近100美元關卡，但同一時間，也傳出在伊朗缺席第二輪和談後，其常駐聯合國代表透露已收到美方準備解除港口封鎖的訊號，又意味中東緊張情勢可能降溫下，美股電子盤在晚間19點30分過後，漲勢開始擴大，在接近晚間21點前，道瓊電子盤上漲近300點，那斯達克電子盤則上漲近200點，也激勵台指期夜盤上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,060元、平盤附近遊走，電子期下跌0.18%，半導體期上漲0.04%，中型100期貨指數上漲0.18%。

台股22日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲273點，收37,878點，其中，外資現貨買超116億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,260口至42,555口；投信買超36.5億元，自營商買超7.3億元，三大法人合計買超160億元。

市場專家建議，就技術面來說，22日台股處於強勢多頭狀態，已連續7日盤中高點改寫歷史新高，雖然22日最後收盤未能站上38K大關，但就技術面觀察，大盤持續沿5日均線上漲創高，因此，只要收盤不跌破5日均線，短線有望持續走高。