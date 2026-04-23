全民權證／臻鼎 選逾五個月

臻鼎-KY（4958）於近期展望中明確指出，2026年是「新一輪高速成長周期」啟動元年。受惠於AI伺服器、光通訊及IC載板需求全面爆發，臻鼎-KY預計今年營收將續創新高，開啟下一個黃金十年。

臻鼎-KY在AI布局進入收割期，2025年全年營收已達1,825.22億元。展望2026年，公司看好硬板在AI伺服器與光模組領域將實現30％以上的年增長。特別是在IC載板方面，ABF載板已有超過60％營收來自AI算力相關產品，隨著泰國及越南等全球十座新廠產能陸續開出，資本支出規模預計突破500億元，展現擴張野心。權證發行商建議，可挑選剩餘天數在150天以上、價內外10％以內認購權證參與行情。（台新證券提供）

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