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全民權證／雙鴻 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

雙鴻（3324）隨AI伺服器水冷需求強勁，GB300動能延續至今年上半年，法人預期整體散熱產值成長，加上公司逐步由水冷零組件供應商，往完整液冷系統解決方案延伸，近日股價落後補漲。

法人分析，AI伺服器需求第2季持續擴張，散熱產業將延續成長動能，並由以往氣冷轉向水冷導入，逐步邁入滲透率提升及系統級放量階段。

GB300穩定出貨及Vera Rubin預計下半年出貨，帶動散熱需求由單一晶片，擴展至整機與機櫃層級，顯示成長動能已由單點功耗提升，轉向整體系統架構升級所驅動。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

雙鴻 伺服器 權證

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