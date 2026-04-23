全民權證／雙鴻 挑價內外10%

雙鴻（3324）隨AI伺服器水冷需求強勁，GB300動能延續至今年上半年，法人預期整體散熱產值成長，加上公司逐步由水冷零組件供應商，往完整液冷系統解決方案延伸，近日股價落後補漲。

法人分析，AI伺服器需求第2季持續擴張，散熱產業將延續成長動能，並由以往氣冷轉向水冷導入，逐步邁入滲透率提升及系統級放量階段。

GB300穩定出貨及Vera Rubin預計下半年出貨，帶動散熱需求由單一晶片，擴展至整機與機櫃層級，顯示成長動能已由單點功耗提升，轉向整體系統架構升級所驅動。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

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