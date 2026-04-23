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全民權證／祥碩 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君整理

祥碩（5269）專精於設計與開發USB控制晶片、PCIe橋接晶片、SATA橋接晶片與高速Switch控制晶片。3月營收為12.58億元，較2月的8.92億元成長40.95%，較去年同期的8.99億元成長39.89%；累計第1季營收34.97億元，較去年同期的25.09億元年成長39.41%。

法人認為，市場聚焦其在AI基礎建設與邊緣運算的高速互連布局，祥碩在CES 2026發表PCIe Switch與USB4裝置端解決方案，主攻AI邊緣運算、eGPU、高效能儲存與AI加速器互連等應用，強化市場對其高速傳輸晶片在AI場景滲透率提升的預期。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 營收 CES

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