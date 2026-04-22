台指期 短線仍有高點

台股昨（22）日開高走高，終場指數大漲273點、收37,878點；台指期同步上漲158點、至38,206點，正價差為327.53點。期貨商表示，台指期持續站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，後續若地緣政治風險不再升高，短線仍有高點可期。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加1,610口至5,203口，其中外資淨空單增加1,260口至42,555口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少2,073口至533口。

台新期貨認為，技術面來看，電子權值股火力全開，台指期昨日開高走高，盤中以38,369點再度改寫歷史新高，終場以十字紅K棒作收。目前指數持續站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，後續若地緣政治風險不再升高，短線仍有高點可期。永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點，4月第四周周五結算的買權最大OI落在40,900點，賣權最大OI落在32,000點。

櫃買指數近期表現強於加權指數，其實是典型資金外溢的健康輪動，資金轉往中小型成長股尋求更高報酬，這種從龍頭擴散到次產業鏈與中小股的過程，代表多頭結構並未瓦解，反而是在進行良性的籌碼再分配，一旦權值股重新轉強，屆時指數甚至挑戰突破4萬點，將是資金結構與基本面共振下的自然結果。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率走低態勢不變，目前在電子權值股續作輪漲發動下，短線拉回，仍可以樂觀操作。