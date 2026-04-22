快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

近期美元指數在避險買盤與利率預期拉扯下，走勢由先前連續回落轉為低檔反彈。美國總統川普雖宣布無限期延長停火，聲稱是應斡旋方巴基斯坦的要求，然而，市場對此解讀為談判陷入僵局，使美元指數回到98.5附近。

與此同時，伊朗內部強硬派對延長停火的說法表現出高度不信任，甚至揚言隨時準備以武力打破封鎖。另一方面，聯準會官員近期仍維持審慎態度，利率水準略具限制性，但尚未對經濟造成過度壓抑，代表短線降息急迫性不高。經濟數據方面，美國3月零售銷售月增1.7%，顯示內需動能仍具韌性，也讓美元在景氣未明顯轉弱前，仍保有利差優勢。

總體而言，只要通膨未快速降溫、就業未出現明顯轉折，聯準會在利率政策上可能持續維持審慎觀望的態度，則美元指數短線上仍將有支撐力道。建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，請投資人應衡量自我的投資能力。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美國 川普 伊朗

延伸閱讀

中東衝突未歇 景順：投資等級債券價值浮現

股匯不同調 新台幣貶5.1分終止連2升

川普延長停火市場觀望美伊前景 亞股走勢分歧

川普態度大轉彎！停火無限期延長…網嗨喊：股市無腦噴、空軍快收手

相關新聞

鴻海、亞德客 認購靚

台股無懼美股陷入盤整，昨（22）日持續改寫高點，盤面題材股各自表態，鴻海（2317）、亞德客-KY（1590）等兩檔表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

景碩、聯茂 押寶120天

隨著AI伺服器與次世代高速運算（HPC）應用邁入高速成長期，PCB產業上游關鍵供應鏈景碩（3189）、聯茂（6213）成為市場關注焦點。在法人看好營運周期重啟的利多帶動下，兩大廠2026年營收展望樂觀，激勵股價展現強勁動能。

貿聯、鴻勁 四檔聚光

台股再度刷新歷史新天價，昨（22）日盤中觸及38K關卡，終場上漲273點或0.73%，收在37,878點。發行券商指出，看好貿聯-KY（3665）、鴻勁（7769）等光通訊族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

全民權證／臻鼎 選逾五個月

臻鼎-KY（4958）於近期展望中明確指出，2026年是「新一輪高速成長周期」啟動元年。受惠於AI伺服器、光通訊及IC載板需求全面爆發，臻鼎-KY預計今年營收將續創新高，開啟下一個黃金十年。

全民權證／雙鴻 挑價內外10%

雙鴻（3324）隨AI伺服器水冷需求強勁，GB300動能延續至今年上半年，法人預期整體散熱產值成長，加上公司逐步由水冷零組件供應商，往完整液冷系統解決方案延伸，近日股價落後補漲。

全民權證／祥碩 兩檔強強滾

祥碩（5269）專精於設計與開發USB控制晶片、PCIe橋接晶片、SATA橋接晶片與高速Switch控制晶片。3月營收為12.58億元，較2月的8.92億元成長40.95%，較去年同期的8.99億元成長39.89%；累計第1季營收34.97億元，較去年同期的25.09億元年成長39.41%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。