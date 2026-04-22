期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數在避險買盤與利率預期拉扯下，走勢由先前連續回落轉為低檔反彈。美國總統川普雖宣布無限期延長停火，聲稱是應斡旋方巴基斯坦的要求，然而，市場對此解讀為談判陷入僵局，使美元指數回到98.5附近。

與此同時，伊朗內部強硬派對延長停火的說法表現出高度不信任，甚至揚言隨時準備以武力打破封鎖。另一方面，聯準會官員近期仍維持審慎態度，利率水準略具限制性，但尚未對經濟造成過度壓抑，代表短線降息急迫性不高。經濟數據方面，美國3月零售銷售月增1.7%，顯示內需動能仍具韌性，也讓美元在景氣未明顯轉弱前，仍保有利差優勢。

總體而言，只要通膨未快速降溫、就業未出現明顯轉折，聯準會在利率政策上可能持續維持審慎觀望的態度，則美元指數短線上仍將有支撐力道。建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，請投資人應衡量自我的投資能力。（台新期貨提供）

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