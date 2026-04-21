快訊

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

粉絲心中不敗CP！認了全演藝圈只愛上蔡小虎 龍千玉吐婚約真相

聽新聞
0:00 / 0:00

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
截至21日晚間約21點，台指期指數約37,884點、下跌164點。 示意圖／聯合報資料照片
截至21日晚間約21點，台指期指數約37,884點、下跌164點。 示意圖／聯合報資料照片

台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以38,110點、上漲62點開出後，雖上衝至38,126點、上漲78點，但在美伊和談狀況不明，儘管美股電子盤在晚間18點過後，一度拔高上漲，但在晚間19點過後，赫見單筆逾600張大單殺出下，反呈下殺走勢，行情由紅翻黑，一度下跌至37,833點、下跌215點，截至晚間約21點，指數約37,884點、下跌164點。

21日美股電子盤焦點，首先在中東情勢方面，據外電報導，美國副總統范斯預計將於22日抵達伊斯蘭堡，保持與第一輪會談相同的代表團級別，但伊朗廣播電視台指出，仍多未派出任何外交代表團前往巴基斯坦伊斯蘭堡，使得雙方和談到底談不談仍不明，其次，聯準會新任主席提名人華許在晚間22點將出席參議院銀行委員會聽證會，對未來貨幣政策、聯準會獨立性等主張，將成為關注焦點下，WTI、布蘭特等指標油價小幅下跌0.2~0.5%，道瓊、那斯達克、標普電子盤則分別上漲0.3~0.5%，左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,060元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.52%，半導體期下跌0.18%，中型100期貨指數下跌0.29%。

台股21日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲646點，收37,605點，其中，外資現貨買超601.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,323口至41,295口；投信買超82.1億元，自營商賣超7.1億元，三大法人合計買超676.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股再創歷史新高，收復20日長上影線，站穩37K整數關卡，且成交量回升到5日均量之上，價量齊揚下，有利台股續沿5日線上漲，挑戰38K整數關卡。

美國 道瓊 聯準會 台指期 美股

延伸閱讀

美伊到底談不談？台指期夜盤先漲再說

美股收盤／三大指數小幅收黑 憂美伊談判前景 費半逆勢連九創新高

台股攻高…股王、股后帶頭衝 櫃買寫指數、成交值等四個新高

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

相關新聞

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以38,110點、上漲62點開出後，雖上衝至38,126點、上漲78點，但在美伊和談狀況不明，儘管美股電子盤在晚間18點過後，一度拔高上漲，但在晚間19點過後，赫見單筆逾600張大單殺出下，反呈下殺走勢，行情由紅翻黑，一度下跌至37,833點、下跌215點，截至晚間約21點，指數約37,884點、下跌164點。

緯穎、嘉澤 選逾100天

近來AI代理（Agentic AI）迅速火紅，成為市場關注焦點，激勵相關個股強揚表態。如昨（20）日盤面上，緯穎（6669）大漲4.6%、嘉澤（3533）更是勁揚5.4%，不但漲幅均遠勝於大盤，更攀上波段反彈高峰。

台達電、光寶科 四檔靚

輝達（NVIDIA）GPU持續升級，帶動AI伺服器相關零組件的規格提升，法人看好台達電（2308）、光寶科（2301）在電源供應器、液冷等產品出貨，台達電更受惠輝達加速800V高壓直流（HVDC）電源解決方案時程，帶動股價持續攀高。

全民權證／聯電 押逾三個月

聯電（2303）受惠晶圓代工漲價風由一線吹至二線，在內外資法人紛紛看好下，近來股價接連大漲，昨（20）日跳空開高收高，終場大漲3.9元、收76.9元，攀波段反彈高峰，表現相當亮眼。

全民權證／健策 挑價內外15%

健策（3653）產品漲價效應顯現，加上輝達B300伺服器需求穩健，及新一代平台Rubin均熱片開始投片生產，法人上修第2季營收預估值約兩成，換算季增率達37%，獲利同步水漲船高。

全民權證／晶技 兩檔電力強

看好AI伺服器與高速光通訊帶動高階頻率元件需求，近來石英元件族群頗受矚目，晶技（3042）昨（20）日展開落後補漲，收在漲停價166.5元，相關權證也受矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。