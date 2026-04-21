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是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關
台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以38,110點、上漲62點開出後，雖上衝至38,126點、上漲78點，但在美伊和談狀況不明，儘管美股電子盤在晚間18點過後，一度拔高上漲，但在晚間19點過後，赫見單筆逾600張大單殺出下，反呈下殺走勢，行情由紅翻黑，一度下跌至37,833點、下跌215點，截至晚間約21點，指數約37,884點、下跌164點。
21日美股電子盤焦點，首先在中東情勢方面，據外電報導，美國副總統范斯預計將於22日抵達伊斯蘭堡，保持與第一輪會談相同的代表團級別，但伊朗廣播電視台指出，仍多未派出任何外交代表團前往巴基斯坦伊斯蘭堡，使得雙方和談到底談不談仍不明，其次，聯準會新任主席提名人華許在晚間22點將出席參議院銀行委員會聽證會，對未來貨幣政策、聯準會獨立性等主張，將成為關注焦點下，WTI、布蘭特等指標油價小幅下跌0.2~0.5%，道瓊、那斯達克、標普電子盤則分別上漲0.3~0.5%，左右台指期夜盤上半場走勢。
其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,060元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.52%，半導體期下跌0.18%，中型100期貨指數下跌0.29%。
台股21日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲646點，收37,605點，其中，外資現貨買超601.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,323口至41,295口；投信買超82.1億元，自營商賣超7.1億元，三大法人合計買超676.5億元。
市場專家建議，就技術面來說，21日台股再創歷史新高，收復20日長上影線，站穩37K整數關卡，且成交量回升到5日均量之上，價量齊揚下，有利台股續沿5日線上漲，挑戰38K整數關卡。
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