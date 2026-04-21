是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以38,110點、上漲62點開出後，雖上衝至38,126點、上漲78點，但在美伊和談狀況不明，儘管美股電子盤在晚間18點過後，一度拔高上漲，但在晚間19點過後，赫見單筆逾600張大單殺出下，反呈下殺走勢，行情由紅翻黑，一度下跌至37,833點、下跌215點，截至晚間約21點，指數約37,884點、下跌164點。

2026-04-21 21:09