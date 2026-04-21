期貨商論壇／00878期 短線樂觀

台股目前結構仍維持高檔盤堅格局，資金在當前位置並未明顯鬆動。從基本面與資金面觀察，中東局勢未進一步惡化使能源價格回穩，市場風險偏好回升，高股息資產重新獲得配置需求，而國泰永續高股息（00878）將於5月除息，正式進入除息前資金卡位階段，帶動現貨成交動能與價格同步轉強，進一步支撐期貨價格表現，使近月合約貼水明顯收斂甚至轉為小幅正價差，反映市場對短線走勢偏向樂觀預期。

從盤面結構來看，期貨成交量溫和放大，但未出現過度槓桿化現象，顯示當前行情並非由短線投機資金推動，是以中長線配置資金為主，結構相對穩健，進一步強化國泰永續高股息的配置價值。整體而言，國泰永續高股息ETF期貨短線維持偏多震盪格局，但行情已由低位推升進入高檔整理階段。（永豐期貨提供）

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