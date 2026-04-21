台股昨（21）日呈開高走高格局，上漲646點收37,605點，台指期漲勢更為凌厲，大漲808點至38,048點，領先現貨市場看到「38K」，正價差達442.89點。

從集中市場成交比重觀察，電子股仍是盤面主軸，尤其半導體與AI概念股成為資金集中焦點，盤中一度衝上37,781點，再創歷史新高，但高檔獲利了結賣壓隨後出籠，漲幅漸有縮減，終場指數上漲646點，收在37,605點。

台指期上漲808點，至38,048點，正價差為442.89點；三大法人淨空單減少1,187口至3,593口，其中外資淨空單減少1,323口至41,295口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,697口至2,606口。

群益期貨（6024）表示，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為八千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

台新期貨認為，電子權值股火力全開，台指期昨日呈現開高走高格局，盤中以38,159點再度改寫歷史新高，終場指數以紅K棒作收。目前指數持續站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金有望持續回流提供指數後續上攻動能。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點，4月第四周周五結算的買權最大OI落在40,900點，賣權最大OI落在32,000點；外資台指期買權淨金額2.02億元、賣權淨金額0.04億元。

整體來說，市場對中東局勢與原油供應中斷的疑慮持續降溫，能源價格未再出現失控上行，使得前期壓抑風險資產的外部變數快速淡化，資金重新回流成長股與科技主線，其中以AI相關族群最為明顯，顯示市場敘事已由地緣政治轉回基本面驅動。台新期貨分析，台股重新站回「37K」大關，以紅K棒留上影線作收，維持高過高、低不破低的多方架構。值得關注的是，本周起美股進入科技股超級財報周，由科技巨頭特斯拉打頭陣，留意相關科技巨頭對未來營運看法。