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全民權證／信驊 選價內外5%

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股持續創下歷史新高，股王信驊（5274）也在內外資法人紛紛喊買下，吸引市場買盤大舉點火，昨（21）日股價開高收高，終場大漲820元、收15,245元，改寫歷史新猷，表現相當強勢。

近來AI代理火紅，躍居市場新寵，信驊也被外資點名是主要的受惠股之一。如大和資本據此大升信驊目標價至17,330元，居內外資最高；永豐投顧也大升至17,160元、瑞銀證券則調至15,000元。

由於受到新題材的激勵，加上內外資紛紛大舉調升目標價，信驊股價再添多頭動能，吸引買盤大舉追捧，推升股價再寫歷史新猷。權證發行商建議，看好信驊後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台股 永豐 權證

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