台積電營運前景大好，吸引市場高度關注，也使得相關「台積電概念股」水漲船高，受到市場買盤大舉追捧。其中京元電（2449）憑藉在高階AI晶片測試技術的領先地位，成為台積電CoWoS先進封裝與CPO封測的關鍵合作夥伴。

AI發展趨勢明確，帶動台積電營運前景展望樂觀；而台積電為因應出貨需求，除了不斷擴增生產能量外，也大量釋出外包訂單，特別是先進封裝產能供不應求，擴大外溢訂單至京元電，帶動其產能滿載並積極擴產。

事實上，隨客戶測試需求提升，京元電資本支出預算有望逐季上修，今（2026）年主要擴廠於苗栗頭份、桃園楊梅、新加坡廠區；預計2027年主要擴廠於苗栗銅鑼、苗栗竹南廠區等，2027年上半年將有新產能開始貢獻營收。

法人指出，京元電擁有自製燒錄測試（Burn-in）爐技術優勢，於AI GPU、ASIC晶片的成品測試（Final Test，FT）中具備領導地位。預期2026至2027年ASIC客戶最終測試（FT）需求提升，將成為營收成長的重要動能。

由於看好京元電後市展望，內外資法人紛紛給予「買進」或「優於大盤」的正向評等，目標價目前則以外資高盛證券的388元最高，其他如中信投顧的380元、永豐投顧的365元、瑞銀證券的360元等，均在350元以上。

權證發行商建議，看好京元電等「台積電概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。