期交所公告調高臺股期貨等多檔期貨保證金

臺灣期貨交易所於21日公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、櫃買、富櫃200、臺灣永續、半導體30、臺灣中型100等期貨契約保證金，以及臺指、電子等選擇權契約保證金。

另外，也調整元大台灣50、小型元大台灣50、國泰永續高股息、群益台ESG低碳50、復華台灣科技優息、富邦科技等ETF期貨保證金。

同時，一口氣調整南亞科、台化、旺宏、群創、中鴻、裕隆、華邦電、兆赫、、華新科、宏達電、晶豪科、聯茂、力成、台虹、臻鼎-KY、國巨、、小型國巨、致茂、小型致茂、穩懋、小型穩懋、璟德、碩禾、中美晶、群聯、小型群聯、台光電、小型台光電、長興、南茂、光罩、力積電、新唐、至上、廣明、華泰等個股期貨保證金。

期交所提醒期貨交易為保證金交易，期貨交易人須隨時關切自身未沖銷部位風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定之風險控管措施，及應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力情事，以維護自身交易安全。