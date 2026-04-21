期交所調整晶技及信昌電期貨保證金比例

臺灣期貨交易所4月22日調高晶技期貨契約（ITF）保證金為標的證券未經處置前所屬級距適用比例的二倍，信昌電期貨（PKF）為現行所屬級距適用比的1.5倍。

晶技（3042）最近30個營業日內經證交所4月20日再次公布為處置有價證券(前次公布為4月15日)，處置期間為4月21日至5月5日。期交所因應晶技4月15日經證交所第1次公布為處置有價證券(處置期間為4月16日至4月29日)，4月16日公告調整晶技期貨保證金適用比例為標的證券未經處置前1.5倍的規定，自4月22日一般交易時段結束後停止適用。

信昌電（6173）經櫃買中心4月20日公布為處置有價證券(處置期間為4月21日至5月5日)，期交所依規定自4月22日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於2026年5月5日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。