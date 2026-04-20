期貨商論壇／原油期 避險利器

上周以色列和黎巴嫩達成10天的停火協議，且伊朗一度宣布重新開放荷姆茲海峽，引發市場對於供應恢復的樂觀預期，布蘭特與西德州原油期貨單日暴跌逾10%。

然而在不到24小時的時間內，伊朗因不滿美國持續封鎖伊朗港口，違反停火協議，再次封鎖荷姆茲海峽，並拒絕與美國進行原定於本周的第二輪和談。

IEA的4月報告將本次危機定性為「全球石油市場史上最大規模的供應中斷」，超過80座能源設施受損，嚴重程度已經超越1970年代的能源危機。由於亞洲石化產業鏈首當其衝，今年全球石油需求由增長每日64萬桶下調至減少8萬桶，是自2020年疫情以來的首次需求萎縮。

展望後市，中東戰事走向仍是主導油價以及國際股市的絕對核心，但從近期事件觀察油價，市場對雙方談判破局等利多消息的反應已然鈍化，但對於供給恢復等利空消息的跌幅則較大，因此，若後續美伊雙方未發生大規模的衝突行動，可以推論油價再次創新高的機率偏低。

在不確定情境持續下，投資人可靈活運用台灣期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險或波段操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對突發消息頻傳的極端行情，操作上務必嚴格設定停損，並做好資金管控，防範高槓桿風險。（統一期貨提供）

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