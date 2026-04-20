美伊到底談不談？台指期夜盤先漲再說

台指期夜盤20日開盤時，在美股電子盤跌勢逐步收斂中，但以37,314點、上漲74點開出後，雖美伊第二輪和談到底談不談，仍處在撲朔迷離階段，使得行情一度下殺到37,218點、下跌22點，但在多頭持續表態中，指數又上衝至37,495點、上漲255點，高底震盪近300點，而截至晚間約21點，指數約37,456點、上漲216點。

20日美股電子盤焦點，在於美伊第二輪和談到底要不要談上，目前各方消息混亂，尤其是22日停火期限逼近下，外電指出，伊朗議會要員表示，伊朗已劃定談判紅線，談判或許就在今天或明天進行，美國總統川普也說美伊和平談判將會舉行。但伊朗外交部卻指出，目前暫無與美國進行第二輪談判的計畫，雙方要不要談，牽動市場多空神經，而WTI、布蘭特等指標油價在早盤一度大漲7%後，在晚間21點前，分別在上漲5.7%、5.7%附近，而美股電子盤的跌勢也開始收斂，道瓊、那斯達克、標普都在0.5%內，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,060元、上漲15元附近遊走，電子期上漲0.76，半導體期下跌0.30%，中型100期貨指數上漲0.50%。

台股20日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲154點，收36,958點，其中，外資現貨買超43.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,467口至42,618口；投信賣超16.1億元，自營商賣超48.4億元，三大法人合計賣超21.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股盤中一度收復上周五黑K，站回37,000點，再創歷史新高，但因電金權值股最後一盤大多下殺，終場留下近400點上影線，成交量也萎縮，低於5日均量，所幸仍然守住所有均線，短線待成交量上升後才有機會上攻，但若跌破5日線將進入震盪。