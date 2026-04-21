台達電、光寶科 四檔靚

輝達（NVIDIA）GPU持續升級，帶動AI伺服器相關零組件的規格提升，法人看好台達電（2308）、光寶科（2301）在電源供應器、液冷等產品出貨，台達電更受惠輝達加速800V高壓直流（HVDC）電源解決方案時程，帶動股價持續攀高。

法人預估，台達電今年伺服器電源營收比將逾三成，高於去年的24%，並成為今年主要成長動能之一。主因在於AI相關通用伺服器，對代理型AI工作負載及簡單推論任務的強勁需求，帶動一般伺服器電源出貨。大型雲端服務供應商（CSP）的強勁訂單推升，也帶動DCDC模組的營收成長。同時AI伺服器電源需求持續穩健，包括電源供應器（PSU）規格升級，以及400V DC與800V DC電源櫃於2026年下半年貢獻營收。並預期液冷業務今年受惠於規格升級、新專案貢獻及單價提升，年增率可望逾五成。AI伺服器訂單強勁及一般伺服器需求優於預期，加上交通、自動化、零組件、液冷及風扇等其他產品也預期將季增，法人紛紛上修台達電第2季營收及毛利率預測。

光寶科同樣受惠AI伺服器的規格升級，50V DC電源櫃已開始出貨，800V DC有望於下半年小量出貨，2027年放量，BBU產品訂單今年無虞。法人認為，光寶科受惠電源相關零組件產品規格持續提升，今年成長動能仍聚焦在AI伺服器相關零組件規格提升，散熱相關產品也將貢獻營收。

投資人若看好台達電、光寶科後續表現，可以挑選價內外20%以內，150天期以上的權證，以小金搏大利。