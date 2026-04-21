全民權證／晶技 兩檔電力強

看好AI伺服器與高速光通訊帶動高階頻率元件需求，近來石英元件族群頗受矚目，晶技（3042）昨（20）日展開落後補漲，收在漲停價166.5元，相關權證也受矚目。

法人分析，雖然記憶體價格上漲不利消費性電子產品銷售，但消費性電子產品用的石英元件在經歷了三年供過於求、價格下滑，加上過去一年貴金屬原料成本大幅上揚，未來價格再降可能性低。而晶技的低毛利手機產品線營收占比已降至不到三成，車用及AI相關營收占比則持續提高，有助毛利率表現。並看好高頻、高速的應用，帶動高階震盪器需求。看好晶技的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

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