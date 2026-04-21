全民權證／健策 挑價內外15%

健策（3653）產品漲價效應顯現，加上輝達B300伺服器需求穩健，及新一代平台Rubin均熱片開始投片生產，法人上修第2季營收預估值約兩成，換算季增率達37%，獲利同步水漲船高。

法人分析，除Rubin晶片尺寸持續放大、兩個晶片合成一個主晶片設計，並在晶片外圍新增Stiffener外，Lid部分採兩片、製作過程需兩次，TIM2採混合金屬介質，亦需鍍薄金於Lid上蓋，將帶動價格大幅成長，添增健策後續動能。隨AI伺服器晶片效能及用量升級，有利健策產品單價提升，並維持供應商領先地位。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日180天以上認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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