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5月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北20日電

台北股市今天上漲154.46點，收36958.8點。5月電子期收2353.45點，上漲10.05點，正價差14.93點；5月金融期收2508點，上漲6.4點，正價差14.56點。

5月電子期以2353.45點作收，上漲10.05點，成交225口。

電子現貨以2338.52點作收，上漲13.91點；5月電子期貨與現貨相較，正價差14.93點。

5月金融期以2508點作收，上漲6.4點，成交129口。

金融現貨以2493.44點作收，下跌2.06點；5月金融期貨與現貨相較，正價差14.56點。實際收盤價以期交所公告為準。

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期貨商論壇／黃金期 逢低布局

美伊戰事不確定性仍高，避險資金自美元流出，帶動全球股市反彈。不過，黃金走勢卻不如其他市場驚豔，主因仍在於聯準會貨幣政策態度偏向保守。當前市場普遍預期年內僅降息1碼，甚至不排除按兵不動，使金價仍僅呈現有限反彈。

期交所宣導防制洗錢

期交所預計自4月28日至5月22日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

三檔保證金調高

臺灣期貨交易所今（20）日調高創意期貨（JBF）、小型創意期貨（RWF）及台燿期貨（OVF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

中砂、漢唐 四檔後勁強

台股在AI需求強勁、近期行情震盪走高中，市場持續看好後市。受惠AI強勁需求、台積電有望持續增加資本支出的中砂（1560）、漢唐（2404）等供應鏈，權證券商建議，可挑選價內外10%內、距離到期日超過100天的相關認購權證進行布局。

亞翔衝鋒 聚焦價外20%

漢唐（2404）與亞翔（6139）受惠半導體產業發展正向，可承接訂單商機擴大，對後續業績成長有很大空間。權證發行商表示，投資人可挑價外15%至20%的相關認購權證，以較大槓桿空間爭取獲利。

全民權證／閎康 瞄準價內10%

閎康（3587）今年在歐、美、日等高階客戶需求持續擴張，以及矽光子與先進封裝相關分析需求成長帶動下，營收預期維持雙位數成長，搭配成本結構改善，營運動能延續。

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