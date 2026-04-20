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5月台股期指漲176點
台北股市今天終場漲154.46點，收36958.8點。5月台指期以37254點作收，上漲176點，與現貨相較，正價差295.2點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨37078點、6月期貨37151點。
台股今天終場漲154.46點，收36958.8點，成交金額新台幣9199.77億元。
5月台指期貨以37254點作收，漲176點，成交5萬2237口；6月期貨以37349點作收，漲198點，成交468口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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