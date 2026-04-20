5月台股期指漲176點

美伊戰事不確定性仍高，避險資金自美元流出，帶動全球股市反彈。不過，黃金走勢卻不如其他市場驚豔，主因仍在於聯準會貨幣政策態度偏向保守。當前市場普遍預期年內僅降息1碼，甚至不排除按兵不動，使金價仍僅呈現有限反彈。

2026-04-20 00:05