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全民權證／新應材 選逾100天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

半導體特化材料大廠新應材（4749）營運再傳捷報。受惠晶圓代工大廠先進製程產能滿載，帶動關鍵材料表面改質劑（Rinse）與底部抗反射層（BARC）需求強勁。新應材第1季營收達12.4億元，年增近30％，創歷史新高。法人看好2奈米產品將於下半年開始爬坡，2027年放量，全年EPS有望挑戰17元新高。

隨2奈米製程逐步放量與KrF光阻液打破日商壟斷的預期，新應材已成為本土半導體供應鏈在地化的領頭羊，近期股價展現抗跌韌性，市場評價有機會隨先進製程比重提升上修。

權證發行商建議，看好新應材後市的投資人，可選價內外15％內、剩餘天數100天以上的認購權證參與行情，參與股價噴發時的高槓桿利潤。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

半導體 權證

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期交所宣導防制洗錢

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三檔保證金調高

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亞翔衝鋒 聚焦價外20%

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閎康（3587）今年在歐、美、日等高階客戶需求持續擴張，以及矽光子與先進封裝相關分析需求成長帶動下，營收預期維持雙位數成長，搭配成本結構改善，營運動能延續。

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