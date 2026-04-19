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全民權證／弘塑 二檔活跳跳
弘塑（3131）營收來源包含半導體濕製程設備製造、電鍍／化學清洗機、化學品供應系統等。集團旗下包含提供濕製程設備的弘塑，提供化學品的添鴻科技、提供量測設備的佳霖科技、提供軟體／大數據的太引資訊。新廠預計2026年開始啟用，面積是現有廠房的一倍。
弘塑因客戶需求暢旺，部分產能外包，後續會加強自身產能，今年下半年毛利率有望提升。弘塑受惠於PLP、SoIC、CoPoS擴產需求，市場預估今年、明年營收為94.4億元、125.9億元，年增45%、33.3%，稅後純益23.2億元、33.8億元，年增74.8%、45.8%，每股獲利79.4元、115.9元。權證券商建議，看好弘塑後市投資人，可挑選價內外5%內、距到期日逾五個月的認購權證介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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