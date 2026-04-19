全民權證／閎康 瞄準價內10%

閎康（3587）今年在歐、美、日等高階客戶需求持續擴張，以及矽光子與先進封裝相關分析需求成長帶動下，營收預期維持雙位數成長，搭配成本結構改善，營運動能延續。

閎康去年營收55.45億元，年增8.5%創歷史新高；今年第1季營收14.24億元，年增15%，其中，美國、日本分別年增 41%、47%，營收結構持續由中國大陸轉向非中市場。閎康於矽光子供應鏈的檢測與分析服務滲透率已超過 50%，涵蓋PIC design、foundry與光源等關鍵環節，MA、FA、RA等需求同步成長，日本FA產能擴充亦有助未來營運動能延續。

權證發行商建議，看好閎康後市的投資人，建議可利用價內10%以內、可操作天期超過150天以上的商品介入。（元大證券提供）

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