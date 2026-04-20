中砂、漢唐 四檔後勁強

台股在AI需求強勁、近期行情震盪走高中，市場持續看好後市。受惠AI強勁需求、台積電有望持續增加資本支出的中砂（1560）、漢唐（2404）等供應鏈，權證券商建議，可挑選價內外10%內、距離到期日超過100天的相關認購權證進行布局。

中砂3月營收月增5%、年增31%，創單月歷史新高，累計第1季營收季增6%、年增29%，優於市場預期。分析師指出，本季來自大客戶先進製程維持成長、再生晶圓產能滿載及特殊晶圓延續拉貨等，毛利率預期在產品結構因素，估計持平附近。

展望第2季營運，隨工作天數恢復，加上SBU擴產進度提前，預期營收有機會季增雙位數，全年延續AI、HPC、5G應用帶動先進製程需求強勁，有助鑽石碟、再生晶圓內容價值、市占率進一步提升、新增美系IDM廠量能放大下，搭配新產能，營運動能更為強勁。

分析師指出，中砂的產能計劃往前移，其中，2026年擴產主要涵蓋DBU及SBU兩部門，前者受惠主要客戶的強勁需求，及中砂鑽石碟強勁的產品競爭力，預期鑽石碟月產能目標由原先制定的今年底達6萬顆儘速往前挪移，達到後也將以6.5~7萬顆為目標擴充產能，看好今年每股獲利（EPS ）將成長至11.4元。

漢唐方面，為台灣半導體大廠的長期配合廠務工程公司，客戶先進製程供不應求，近年於國內外續擴建新廠，國內部分，大客戶於新竹、台中、高雄持續建置2奈米及以下先進製程，將挹注漢唐訂單能見度達2030年。

展望2026年，台灣市場包含新竹、台中、高雄的建廠持續，而美國P2自去年下半年開始貢獻營收，今年將持續，有助營收及毛利率表現。此外，半導體封裝廠及記憶體大廠持續買入面板舊廠做改裝，有望受惠拆除工程案挹注，市場預估今年營收881.8億元、年增33.4%，稅後淨利126.9億元、年增40%，EPS為66.6元。