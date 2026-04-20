亞翔衝鋒 聚焦價外20%

漢唐（2404）與亞翔（6139）受惠半導體產業發展正向，可承接訂單商機擴大，對後續業績成長有很大空間。權證發行商表示，投資人可挑價外15%至20%的相關認購權證，以較大槓桿空間爭取獲利。

漢唐客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠等，在手訂單逾千億元。漢唐受惠於台系晶圓代工廠不斷在美國、台灣擴廠，也是美光重要夥伴，預期隨記憶體大廠建廠與擴廠計畫將擴及後段製程，將與大客戶緊密配合，確保競爭優勢與市場占有率。

漢唐去年第4季稅後純益26.44億元，季減12.94%、年增33.97%；每股稅後盈餘（EPS）14.01元 。漢唐2025年毛利率已經改善，由2023、2024 年的10.93、17.95%提升至2025年的20.02%。漢唐董事會通過每股配發現金股利40元。

亞翔過往透由榮工承攬公共工程，如桃機T3土建工程、台壽南港C3案等，其亦承攬半導體廠房建案，如台積電AP8拆除/MEP/無塵室工程、聯電新加坡Fab 12i P3/P4EPC及興建中的VSMC 12吋Fab總工程、美光新加坡HBM統包工程。

依亞翔去年財務資訊，新加坡獲利狀況大幅優於中國大陸地區，毛利率28.5%，亞翔重點著墨於新加坡地區，並看好新加坡為全球半導體產業投資重點區域，已於去年下半年新增設立子公司。後續新加坡地區仍有半導體、資料中心等大型具規模建廠案件，亞翔仍為新加坡後續國際大廠大型建廠案主角。