期貨商論壇／台積期 伺機操作

受惠AI晶片帶動先進製程與封裝需求熱絡，台積電（2330）毛利率、營益率突破財測並創新高。台積電第1季營收季增8.4%，年增35.1%，毛利率66.2%，季增3.9個百分點、年增7.4個百分點，營益率58.1%，季增4.1個百分點。單季稅後純益5,724億元，季增13.2%、年增58.3%，每股獲利22.08元，再寫新猷。

展望部分，台積受惠先進製程需求強勁，第2季營收預估達402億美元，以中位數推算，季增約10%、年增約32%，再締新猷，毛利率與營益率高標也挑戰再超越上季水準。台積電第2季營收估1兆2,363億元至1兆2,743億元，毛利率65.5~67.5%，營益率56.5~58.5%，高標將再挑戰優於上季的66.2%、58.1%。

台積電營運表現佳，股價持續上攻使得股價不再親民，許多人將目光改轉往有小台積之稱的富邦科技（0052），尤其富邦科技在去年完成一拆七股票分割後，再加上今年2月2日富邦科技個股期貨掛牌交易，使得成交量及討論度明顯增加。

投資人持續投入富邦科技，富邦科技最大成分股為台積，台積占比逾七成。隨投資人投入富邦科技，將有助進一步推升台積電股價走勢，投資人不妨可以留意台積電期、富邦科技ETF期貨做相關操作。（群益期貨提供）

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