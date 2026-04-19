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期貨商論壇／台積期 伺機操作

經濟日報／ 記者周克威整理

受惠AI晶片帶動先進製程與封裝需求熱絡，台積電（2330）毛利率、營益率突破財測並創新高。台積電第1季營收季增8.4%，年增35.1%，毛利率66.2%，季增3.9個百分點、年增7.4個百分點，營益率58.1%，季增4.1個百分點。單季稅後純益5,724億元，季增13.2%、年增58.3%，每股獲利22.08元，再寫新猷。

展望部分，台積受惠先進製程需求強勁，第2季營收預估達402億美元，以中位數推算，季增約10%、年增約32%，再締新猷，毛利率與營益率高標也挑戰再超越上季水準。台積電第2季營收估1兆2,363億元至1兆2,743億元，毛利率65.5~67.5%，營益率56.5~58.5%，高標將再挑戰優於上季的66.2%、58.1%。

台積電營運表現佳，股價持續上攻使得股價不再親民，許多人將目光改轉往有小台積之稱的富邦科技（0052），尤其富邦科技在去年完成一拆七股票分割後，再加上今年2月2日富邦科技個股期貨掛牌交易，使得成交量及討論度明顯增加。

投資人持續投入富邦科技，富邦科技最大成分股為台積，台積占比逾七成。隨投資人投入富邦科技，將有助進一步推升台積電股價走勢，投資人不妨可以留意台積電期、富邦科技ETF期貨做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 台積電 晶片

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期交所宣導防制洗錢

期交所預計自4月28日至5月22日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

三檔保證金調高

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中砂、漢唐 四檔後勁強

台股在AI需求強勁、近期行情震盪走高中，市場持續看好後市。受惠AI強勁需求、台積電有望持續增加資本支出的中砂（1560）、漢唐（2404）等供應鏈，權證券商建議，可挑選價內外10%內、距離到期日超過100天的相關認購權證進行布局。

亞翔衝鋒 聚焦價外20%

漢唐（2404）與亞翔（6139）受惠半導體產業發展正向，可承接訂單商機擴大，對後續業績成長有很大空間。權證發行商表示，投資人可挑價外15%至20%的相關認購權證，以較大槓桿空間爭取獲利。

全民權證／閎康 瞄準價內10%

閎康（3587）今年在歐、美、日等高階客戶需求持續擴張，以及矽光子與先進封裝相關分析需求成長帶動下，營收預期維持雙位數成長，搭配成本結構改善，營運動能延續。

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