期貨商論壇／黃金期 逢低布局

美伊戰事不確定性仍高，避險資金自美元流出，帶動全球股市反彈。不過，黃金走勢卻不如其他市場驚豔，主因仍在於聯準會貨幣政策態度偏向保守。當前市場普遍預期年內僅降息1碼，甚至不排除按兵不動，使金價仍僅呈現有限反彈。

進一步檢視近期通膨數據，可發現整體通膨回升不代表通膨壓力全面擴散。3月消費者物價指數月增0.9%、年增3.3%，受能源價格大漲10%所推升；但剔除食品與能源後，核心消費者物價指數僅月增0.2%、年增2.6%，低於市場預期，顯示油價上漲對整體通膨外溢效果有限，本波通膨回升偏向短期因素干擾，而非全面性的物價壓力再起。

展望後續貨幣政策走向，市場焦點逐漸轉向5月Fed新任主席候選人華許，若其政策立場如偏向降息，則整體貨幣環境較鮑爾時期將更趨寬鬆，甚至不排除年內仍有逾2碼的降息空間。若此情境成真，將有助支撐黃金中期走勢。

近期金價雖受聯準會保守態度壓抑，短線反彈力道有限，但核心通膨表現低於預期，代表實質通膨壓力並未顯著升溫。隨後續貨幣政策轉向寬鬆的可能性逐步提高，當前金價可視為相對低估水位，投資人可分批逢低布局黃金期貨商品。（華南期貨提供）

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