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期交所舉辦期貨商及期貨交易輔助人 防制洗錢及打擊資恐宣導說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所預計自2026年4月28日至5月22日，在全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所表示為協助期貨業者充分了解今年期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，將有利業者修正或強化相關措施，預計4月28日起分別在台北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市等地舉辦12場期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布函令及期交所修訂規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明，其中，5月11日、5月13日、5月18日及5月22日分別於台南市、台中市、新竹市及高雄市舉辦四場宣導會，其餘八場次將於4月28日至5月21日於台北辦理，自4月20日起開始報名，詳細場次及報名資訊業公告於期交所網站。因從業人員報名皆十分踴躍，期交所提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名，避免向隅。

臺灣期貨交易所 證券商 洗錢

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