首艘油輪通過荷莫茲海峽 台指期夜盤再創歷史新高

台指期夜盤17日開盤時，雖美股電子盤走勢平穩，但以37,055點、下跌23點開出後，隨外電傳出，在美軍封鎖荷莫茲海峽後，下午一艘油輪順利通過，美股轉而衝高中，快速由黑翻紅，多頭一路向上攻堅，截至晚間約21點，上衝至37,787點、上漲709點，再創歷史新高。

17日美股電子盤焦點，在於傍晚時，傳出一艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪駛入波斯灣，成為自美國13日實施封鎖以來，首艘載有原油經荷莫茲海峽駛出的油輪；該船載有約45萬桶原油，是在阿聯酋達斯島裝載，目的地港口顯示為巴基斯坦卡拉奇中，市場預期中東緊張有望落幕下，布蘭特、WTI等指標油價跌勢擴大，跌幅均逾3%，而道瓊、那斯達克，標普電子盤同步拉升，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,080元、上漲35元附近遊走，電子期上漲1.79%、半導體期上漲2.28%，中型100期貨指數上漲1.64%。

台股17日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌327點，收36,804點，其中，外資現貨賣超20.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,468口至41,151口；投信賣超103.1億元，自營商賣超35.6億元，三大法人合計買超159.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股受台積電（2330）拉回影響，收跌327點，但由於台積電基本面依然強勁，此次拖累大盤短線下跌可視為修正短線急漲後乖離過大的正常現象，除非下周一大盤跌破周五低點36,776點以及5日均線，才會導致大盤正式步入短線拉回整理，不然近日仍有高點可期。