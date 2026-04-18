全民權證／貿聯 押寶長天期

貿聯-KY（3665）首季營收呈現季增與年增，法人表示，貿聯在高效運算（HPC）業務持續擴張，其中電源傳輸產品可望隨GB系列平台持續放量而成長；AEC產品也受惠800G規格升級，平均單價較舊世代提升，將推升資料傳輸產品營收表現，第2季營收與獲利可望續創新高。

法人表示，隨GB平台放量、800G AEC滲透率提升，以及電源產品規格升級，看好貿聯今年營收與獲利將續創新高。

權證發行商表示，看好貿聯-KY的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的權證介入，參與個股行情。

（中信證券提供）

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