全民權證／定穎 挑價內外20%

定穎投控（3715）昨（17）日漲6.1%至198元。法人看好未來定穎的高階產品占比將提高，加上新廠產能貢獻，可望帶動營收及獲利大幅成長，對其維持「買進」評等，今年以來定穎股價持續走揚，投資人可伺機布局相關權證，參與行情。

法人預期，定穎投控今年第2季起小量出貨GPU、Switch產品於第3季放量，第4季ASIC訂單加入貢獻，有望搶占同業市場份額，並帶動泰國廠稼動率達滿載，除將帶動毛利率躍增，屆時將可使用泰國零稅率優惠，後市可期。

權證發行商建議，看好定穎投控後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上權證為主，藉以放大槓桿利潤。

（兆豐證券提供）

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