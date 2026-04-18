聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／智邦 二檔馬力足
智邦（2345）第1季進入傳統淡季，且工作天數減少使營運動能趨緩，但因美系客戶為加速布建通用型伺服器，加上ASIC伺服器所需的800G產品，帶動高階交換機有多種方案開出，供貨動能將延續至上半年。
第1季受惠高階網路交換器占比提高，毛利率估走升至18.5%，稅後純益74.6億元，季減10.5%，EPS為13.3元，本業營運淡季不淡。此外，CSP業者加速布建自家開發ASIC產品，並導入AI伺服器應用中，市場估今年智邦營收3,255.8億元，年增31.1%，稅後純益358.2億元、年增36.2%，EPS為64元。
權證券商建議，看好智邦後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。
（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。