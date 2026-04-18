全民權證／智邦 二檔馬力足

智邦（2345）第1季進入傳統淡季，且工作天數減少使營運動能趨緩，但因美系客戶為加速布建通用型伺服器，加上ASIC伺服器所需的800G產品，帶動高階交換機有多種方案開出，供貨動能將延續至上半年。

第1季受惠高階網路交換器占比提高，毛利率估走升至18.5%，稅後純益74.6億元，季減10.5%，EPS為13.3元，本業營運淡季不淡。此外，CSP業者加速布建自家開發ASIC產品，並導入AI伺服器應用中，市場估今年智邦營收3,255.8億元，年增31.1%，稅後純益358.2億元、年增36.2%，EPS為64元。

權證券商建議，看好智邦後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。

（國泰證券提供）

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