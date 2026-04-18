上銀、亞德客 權證選逾三個月

工具機業者今年以來出貨動能轉強，加上AI自動化需求，以及機器人題材，法人看好上銀（2049）、亞德客-KY（1590）今年的營收及獲利都將較去年成長，因此帶動股價跟進回升，相關權證也受矚目。

法人分析，上銀首季營收呈現年增，營運動能主要來自半導體與AI自動化需求升溫、產能利用率回升帶動出貨增加，訂單能見度也明顯提升。除了來自半導體、AI、自動化、機器人及基礎建設等接單成長，工具機需求也開始回溫，顯示整體產業景氣進入上升循環。因此上銀已針對部分產品調整售價，隨價格調整與出貨動能改善，預料毛利率將跟進上揚。而半導體設備與機器人等高毛利產品占比提升，也有助優化產品組合。

亞德客也因工具機產業循環走升，帶動營收成長。法人預估，今年氣動元件市場仍將呈現穩健成長，亞德客-KY藉由提供不同類型的產品，預期在中國市場能維持不錯的市占率，全年營收成長可期。另外亞德客也正在開發用於人型機器人的手臂、大腿等需要伸縮的關節，正處於開發階段，屬於長期的成長動能。由於氣動元件產業穩定成長，加上電子、電池及車用產品仍處成長，將帶動亞德客整體獲利走升。

權證發行商表示，投資人若看好上銀、亞德客後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證介入。