台光電、金像電 權證四檔亮眼

地緣政治降溫，台股行情再創新高，基本面佳的個股受資金追捧。分析師看好台光電（2383）、金像電（2368）等業績成長股後市表現，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證參與相關個股走勢。

台光電3月營收月增17.8%、年增56.6%，再創單月歷史新高，市場預估全季在產品組合轉佳、中低階產品漲價、原物料價格上漲等因素中，預估毛利率季增至30.2%，稅後純益52.3億元，季增40.2%、年增51%，每股純益（EPS）14.6元。

台光電積極擴建產能大啖AI商機，並持續擴廠因應需求。市場法人上修台光電2026年獲利預測，預估營收1,500.7億元，年成長59.2%，毛利率年增至30.8%，其主要受惠產品結構再優化、稼動率滿載，稅後純益260.9億元，年增78.1%，EPS成長至72.8元。

金像電3月營收月增24.2%、年增63.1%，再創單月歷史新高；市場法人指出，金像電今年第1季的單月產值分別為54億元、62億元、73億元，台灣廠受惠高階產品組合優化，單月產值較原先預期增加，並預計於第3季再擴充雙位數產能，蘇州廠則透過引進新設備，增加高階產值的比重，並預計於明年第4季開出新產能。泰國廠下半年產值預計較今年初呈現倍數成長，並開始建設泰國二廠，將於明年第4季量產，看好今年EPS有望成長近倍至35.2元。

看好台光電、金像電後市表現的投資人，可挑選價內外25%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。