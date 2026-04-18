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台光電、金像電 權證四檔亮眼

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

地緣政治降溫，台股行情再創新高，基本面佳的個股受資金追捧。分析師看好台光電（2383）、金像電（2368）等業績成長股後市表現，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證參與相關個股走勢。

台光電3月營收月增17.8%、年增56.6%，再創單月歷史新高，市場預估全季在產品組合轉佳、中低階產品漲價、原物料價格上漲等因素中，預估毛利率季增至30.2%，稅後純益52.3億元，季增40.2%、年增51%，每股純益（EPS）14.6元。

台光電積極擴建產能大啖AI商機，並持續擴廠因應需求。市場法人上修台光電2026年獲利預測，預估營收1,500.7億元，年成長59.2%，毛利率年增至30.8%，其主要受惠產品結構再優化、稼動率滿載，稅後純益260.9億元，年增78.1%，EPS成長至72.8元。

金像電3月營收月增24.2%、年增63.1%，再創單月歷史新高；市場法人指出，金像電今年第1季的單月產值分別為54億元、62億元、73億元，台灣廠受惠高階產品組合優化，單月產值較原先預期增加，並預計於第3季再擴充雙位數產能，蘇州廠則透過引進新設備，增加高階產值的比重，並預計於明年第4季開出新產能。泰國廠下半年產值預計較今年初呈現倍數成長，並開始建設泰國二廠，將於明年第4季量產，看好今年EPS有望成長近倍至35.2元。

看好台光電、金像電後市表現的投資人，可挑選價內外25%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。

法人 EPS 營收

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上銀、亞德客 權證選逾三個月

工具機業者今年以來出貨動能轉強，加上AI自動化需求，以及機器人題材，法人看好上銀（2049）、亞德客-KY（1590）今年的營收及獲利都將較去年成長，因此帶動股價跟進回升，相關權證也受矚目。

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智邦（2345）第1季進入傳統淡季，且工作天數減少使營運動能趨緩，但因美系客戶為加速布建通用型伺服器，加上ASIC伺服器所需的800G產品，帶動高階交換機有多種方案開出，供貨動能將延續至上半年。

全民權證／定穎 挑價內外20%

定穎投控（3715）昨（17）日漲6.1%至198元。法人看好未來定穎的高階產品占比將提高，加上新廠產能貢獻，可望帶動營收及獲利大幅成長，對其維持「買進」評等，今年以來定穎股價持續走揚，投資人可伺機布局相關權證，參與行情。

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