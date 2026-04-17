期貨商論壇／美指期 靈活配置

美股進入4月後，展現出驚人韌性。標普500與那斯達克指數在震盪中頻創新高，主因地緣政治風險降溫與AI應用落地兩大引擎的雙重驅動，可留意標普500與那斯達克指數等美股指數型期貨。

首先，近期市場情緒顯著轉向，因為隨美國與伊朗可能達成延長停火協議的訊息釋出，原先積壓在黃金、原油等避險資產的資金開始大規模撤離，重返科技與成長型板塊。

其次，隨著AI功能從雲端下放到終端裝置，這不僅支撐科技巨頭的財報預期，也為中下游供應鏈開闢新戰場。儘管聯準會將基準利率維持在3.5%以上，且因油價波動使通膨回落路徑略顯顛簸，但美國GDP成長預測上調至2%，顯示經濟並無「硬著陸」風險。

市場預期，聯準會在28日至29日會議上，將維持利率不變，決策官員也將採取觀望態度。值得留意的是，美股維持強勁走勢之際，仍需密切關注地緣政治協議的進度以及聯準會的人事風向。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我投資能力適度作加減碼動作，並設定停損機制。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）