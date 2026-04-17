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期貨商論壇／台指期 軋空上秀

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美伊戰事與通膨疑慮同步降溫，市場看好美伊有望達成協議，帶動美股走強創高，台股也同步續創新高。台積電（2330）昨（16）日法說，法人看好其營收與毛利率持續成長，將帶動台股走強，投資人可透過台股指數期貨布局。

上市櫃公司3月營收達5.4兆元、改寫單月新高，且超過八成企業營運表現持續成長，顯示景氣回升具有全面性支撐。動能仍以AI產業鏈為核心，從晶圓代工到伺服器周邊需求持續擴散，使台股基本面穩健。

除基本面因素外，資金流向同樣不容忽視。近期新台幣自32元升值至31字頭，已釋出資金回流的明確訊號；若央行政策態度轉趨偏緊，甚至出現升息預期，將再吸引外資提前進場布局。專家指出，匯率走強雖對部分出口產業造成壓力，但對整體股市而言，卻是流動性回溫重要支撐；若同時美債殖利率能回落至4%以下，全球資金環境將更有利風險性資產表現。

在基本面穩健與資金回流雙重支撐下，市場震盪反成布局契機。展望後市，多方氣勢延續，創高並伴隨軋空行情的態勢尚未改變，但投資人仍須保持理性應對。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 美股 台股指數

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