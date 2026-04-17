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台指期 高檔震盪偏多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（16）日同步再刷歷史新高，加權指數漲409點收37,132點，台指期則大漲660點至37,645點，正價差高達512.98點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

綜合元富、永豐期貨看法，近期市場受美伊談判進展激勵，加上美國銀行等大型股財報表現亮眼，市場已有效消化先前因中東戰爭引發的跌幅。事實上，台指期的走勢很明確就是典型的「資金提前卡位法說行情」，市場把焦點完全鎖定在台積電（2330）即將釋出的展望，尾盤的急拉不只是技術性拉抬，而是帶有強烈預期心理的資金進場，特別是權值股同步點火，使得指數成功站穩37,000關卡，短線觀察重點會落在法說內容是否能撐起現在的高估值，如果答案是肯定的，那37,000只會是起點而不是終點。

台指期昨日呈現開高走高格局，受美股創高激勵，電子權值股同步走揚，帶動指數一舉突破37,600點整數關卡，終場大漲660點，以長紅K棒作收。目前指數穩居所有均線之上，並連續三日改寫歷史新高，若後續地緣政治風險未再升溫，市場資金可望持續回流，支撐指數延續上攻動能。

籌碼面部分，三大法人買超逾500億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,895口至3,836口，其中外資淨空單增加2,900口至39,683口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少626口至4,102口。

選擇權未平倉量部分，4月W4買權最大OI落在38,500點，賣權最大OI落在34,000點；全月份未平倉量put／call ratio值由1.5下降至1.35。VIX指數上升1.39至29.53，外資台指期買權淨金額2.06億元 ; 賣權淨金額0.24億元。

權值 美股 台積電

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