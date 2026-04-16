台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

台積電（2330）法說優於預期，台指期夜盤16日以37,550點開低，盤中走勢持續呈現高檔震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報37,187點、跌462點、跌幅1.2%；最低暫達36,975點，盤中於37,000點多空交戰。

永豐期貨表示，台指期夜盤目前指數穩居37,000點關卡震盪。從籌碼面來看，後市若外資持續回補，並帶動內資順勢追價，尾盤拉抬往往不僅止於短線行情，亦可能為波段啟動訊號。

不過，須留意的是，當市場預期高度一致並提前反映利多時，反而易出現「利多出盡」震盪，尤其在成長動能未明顯優於既有高標預期下，短線追價資金恐出現鬆動。

事實上，就近期盤面結構觀察，此波走勢雖維持高檔整理，而是具備趨勢延續意味的攻擊型態，背後反映市場對AI需求持續擴張的高度信心。反之，若台積電釋出更強勁的AI訂單能見度，或先進製程供不應求訊號，則有望推動行情由資金面轉向基本面驅動，進一步邁入主升段，並帶動台股朝多頭結構深化發展。

屆時電子權值股仍將扮演盤面主軸，中小型股則有望在資金外溢效應下展開輪動補漲。當前盤勢偏多格局明確，但市場關注焦點已由「是否上漲」轉向「漲勢速度與主流族群」。短線觀察重點在於「法說內容能否支撐現階段偏高評價」，若基本面成功接棒，37,000點將有機會成為新一輪行情的起點，而非終點。