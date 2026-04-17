全民權證／矽力 挑價內外15%

矽力*-KY（6415）第1季營收優於預期，法人看好今年可望擺脫關稅陰霾，恢復正常季節性走勢，加上車載產品持續放量，兼具營運及股價位階低基期優勢，後市可期。

法人指出，矽力*-KY營運展望轉趨樂觀，除八吋晶圓產能吃緊時，相較二線競爭對手仍具穩健調度能力，帶動客戶急單需求明顯增加外，車用產品逐步擴充後，涵蓋MCU、PMIC、AFE及周邊類比與信號鏈等一站式解決方案，推升今年車用營收占比攀升至近20%。

矽力*-KY新一代Gen 4平台全數投片於12吋廠，擁有明顯效能升級及成本結構優化優勢，法人預期滲透率提升有利毛利率走揚。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

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