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全民權證／新唐 瞄準逾180天
MCU大廠新唐（4919），正式量產高輸出4.5W紫光半導體雷射，提升無光罩微影裝置生產效率，擴充先進半導體封裝用無光罩微影光源產品陣容，吸引買盤大舉加持，拉動股價強鎖漲停。
原以車用、工控MCU為主的新唐，今（2026）年開始進軍AI伺服器BMC，法人預期可望帶動營運增長；而新一代的紫光半導體雷射，較前代產品高出1.5倍的光輸出，有助提升無光罩微影裝置等光學設備的生產效能。
此外，隨AI應用大行其道，資安防護也受到市場重視，新唐推出低功耗MCU安全晶片與資安安全金鑰，搶占日漸蓬勃的資安商機。權證發行商建議，看好新唐後市表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日逾180天的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
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