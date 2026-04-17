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全民權證／智邦 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）3月營收呈現月增與年增，優於市場預期，法人看好，美系大客戶的新一代產品將增加交換板（Switch Tray），加上新客戶Switch產品開始出貨，今年整體營收預估仍可維持高成長。

法人分析，智邦因美系客戶為加速布建通用型伺服器，以及ASIC伺服器所需的800G產品，去年第4季底已開始出貨高階交換機，出貨動能延續到今年上半年，帶動營收成長。受惠高階網路交換器占比提升，也有助於毛利率走升。市場看好資料中心需求快速成長，與高階產品滲透率提升，預期智邦今年營運可望持續創新高。

權證發行商表示，看好智邦後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證靈活操作，參與行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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