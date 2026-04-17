全民權證／智邦 兩檔閃金光

由於大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片（ASIC）開發，今年來新一代產品陸續亮相，已在ASIC領域耕耘多年的世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等，也將展現成果，為營收帶來進一步貢獻，法人看好ASIC相關概念股的股價將因此增溫。

2026-04-17 01:47