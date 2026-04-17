世芯、聯發科 四檔聚光

由於大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片（ASIC）開發，今年來新一代產品陸續亮相，已在ASIC領域耕耘多年的世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等，也將展現成果，為營收帶來進一步貢獻，法人看好ASIC相關概念股的股價將因此增溫。

法人分析，世芯-KY第2季將量產客戶的新一代晶片，2奈米相關案件已開始產生營收，由於與客戶保持密切的合作關係，訂單也有相當的延續性，預估今年到2029年，營收都將保持成長態勢，且新一代晶片的晶圓代工費、電子設計自動化（EDA）工具及案件複雜更為提升，對營收貢獻也將優於前一代。

世芯-KY在車用ADAS晶片方面，也在首季量產，下一代晶片並已開始開發，由於車用產品有延續性，預料動能將逐年攀升。世芯-KY昨（16）日股價一度亮燈漲停，終場收在3,475元，漲幅8.2%，相關權證也受到矚目。

聯發科則是Google自研晶片TPU的重要夥伴，法人表示，預期第2季將完成晶片的流片（tape-out），併進入送樣階段，由於Google對TPU專案相當積極，因此預估其進程在流片後將會更明朗。看好後續聯發科在CSP的ASIC所扮演角色，及對營收的貢獻將日益重要。至於智慧手機方面，由於市調機構已下修全球智慧手機出貨預估，主因在於記憶體成本上揚，抑制消費者需求，後續影響仍待觀察。聯發科昨天上漲105元，收在1,895元。

權證發行商表示，投資人若看好世芯-KY、聯發科後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證介入，以小金搏大利。