友達、嘉澤 押逾五個月

外資持續回補，加權指數昨（16）日沿5日線盤堅，市場資金積極點火題材股，友達（2409）、嘉澤（3533）等兩檔表現強勢，震盪創高格局不變，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，友達以顯示科技（Display）、智慧移動（Mobility solution）、垂直場域（Vertical solution）為三大營運主軸，長期目標計畫於2030年將智慧移動、垂直場域合計營收比重提升為50%至60%。

展望2026年，以動能居冠，法人預估友達相關營收成長20%，主要受惠智慧零售、智慧醫療等場域需求增溫；垂直場域隨合併BHTC綜效持續發揮，營收可望年增10%至15%；顯示科技有世界盃商機及記憶體漲價等交錯，變數較多。

法人認為，友達目前顯示科技新產品研發方向以Micro LED為主軸，終端應用包括Micro LED CPO、低軌道衛星接收端透明天線、AR眼鏡光波導等，雖然仍處於早期開發階段，短期貢獻有限，但仍有機會成為重要題材。

英特爾及超微新平台逐步放量，加上AI推論及AI Agent興起，使CPU在資料中心架構的重要性明顯提升，市場普遍預期2026年CPU需求將成長約30%至50%，雖然嘉澤考量短期供應鏈仍存在隨機性短料問題，抱持相對保守態度，但法人評估未來仍具上修空間。

嘉澤近來積極布局SO-CAMM、UQD及CPO等AI新專案及新產品，法人看好未來二至三年營收占比有機會提升至約20%，成為下一階段成長動能。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。