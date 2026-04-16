全民權證／奇鋐 挑價內外15%

奇鋐（3017）隨AWS Trainium3、Google TPU v8、輝達VR200等水冷機櫃產品下半年出貨，及2027年新世代平台全面導入，水冷散熱內涵價值持續提升，法人看好獲利動能強勁。

法人分析，雖然輝達Rubin Ultra傳出由原先四顆die下修至二顆設計，引發市場疑慮，但相關規格仍未完全確認，且散熱設計主要取決於GPU數量而非die數量，研判對散熱需求影響有限。

法人表示，Rubin世代導入Fanless設計，加上晶片尺寸持續放大，整體散熱需求隨系統功率與熱密度提升而增加，奇鋐仍將受惠高功率運算架構帶動散熱需求成長。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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