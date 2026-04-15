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中東局勢混沌 台指期夜盤一度飆37,202點再創新高

終於拍板賣了！群創五廠148.5億元賣給日月光 獲利約133億元

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中東局勢混沌 台指期夜盤一度飆37,202點再創新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤15日開盤時，隨美股電子盤在平盤附近震盪，以37,019點、上漲34點開出，一度上衝至37,202點、上漲217點，不過，在美伊停火有望延長、但美國大舉增兵中，美股電子盤持續在平盤附近遊走下，截至晚間約21點時，指數約在37,130點，上漲145點附近震盪。

15日美股電子盤焦點，在於4月22日停火到期前，市場傳出美伊雙方同意延長停火時間，儘管伊朗否認，但美國總統川普宣稱，伊朗戰事的最終結果，可能很快就會取得，另一方面，美國大舉增兵中東，傳出三航母即將合圍伊朗，為各種可能發展預做準備中，WTI、布蘭特等指標油價小幅反彈，黃金價格下跌，道瓊、那斯達克，標普電子盤在平盤附近狹幅震盪，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,105元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.51%、半導體期上漲0.29%，中型100期貨指數上漲0.38%。

台股15日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲426點，收36,722點，其中，外資現貨買超557.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加119口至36,783口；投信賣超91.2億元，自營商賣超53.9億元，三大法人合計買超411.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股已連續七日上漲，盤中首度突破37K大關，來到37,064點，可惜最後帶有342點上影線作收，不過大盤已形成沿著5日均線上漲態勢，日KD指標則是進入80以上的高檔鈍化區，呈現多頭強勢創高的格局，只要5日均線不被跌破、且成交量維持月均量以上水準，盤勢將再度挑戰37K大關，若一旦收盤跌破5日線，操作上應先獲利了結部分漲多部位。

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