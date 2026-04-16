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期貨商論壇／台指期 偏多格局
富邦期貨分析師曹富凱表示，近期國際政經情勢出現正向轉機，搭配通膨壓力趨緩與市場資金回流，整體風險偏好明顯回升，台指期在多重利多推動下強勢表態，再度刷新歷史新高，顯示多方格局延伸。
美國總統川普釋出願意與伊朗重啟談判的訊號，使先前壓抑市場的地緣政治緊張情緒快速降溫。同時，據美國最新公布的生產者物價指數顯示，整體通膨雖有波動，但核心通膨仍維持溫和，顯示基礎物價壓力仍在可控範圍之內，進一步強化市場對聯準會未來政策轉向寬鬆的預期。在政策與資金面雙重支撐下，資金明顯回流至科技與成長型股票，激勵台指期大幅走高，再度改寫歷史紀錄。
市場接下來的關注焦點，將轉向即將登場的台積電（2330）法說會，其內容將成為影響台股多方行情是否延續的重要關鍵。在人工智慧相關需求持續擴張、先進製程與先進封裝能見度提升的背景下，若台積電於法說會中維持對營運展望、資本支出與人工智慧應用需求的正向看法，有助於進一步凝聚市場信心。
台股結構仍由台積電與人工智慧相關供應鏈主導，只要國際市場維持穩定，法說會釋出正向訊號，短線出現震盪，仍有利於多方換手。（富邦期貨提供，記者周克威整理）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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